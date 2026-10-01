Росія розпочала кампанію зі знищення української енергетики перед зимою, - ISW

Путін хоче змусити Україну капітулювати ще до початку мирних переговорів.

У ніч з 29 на 30 вересня Росія завдала Україні масованого комбінованого удару безпілотниками та ракетами, насамперед по енергетичній інфраструктурі Києва. Це свідчить про початок російської кампанії ударів, спрямованої на підрив енергетичної безпеки України напередодні зими 2026–2027 років з метою змусити Київ капітулювати. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що ця атака є найбільшим комбінованим пакетом ударів по енергетичній інфраструктурі України з кінця минулого опалювального сезону (приблизно початок квітня 2026 року).

Українські моніторингові канали прогнозують, що Росія буде систематично й методично намагатися завдавати ударів по українських електрогенеруючих та передавальних об’єктах, щоб відключити українські атомні електростанції від єдиної мережі, позбавити Київ зовнішніх джерел електроенергії та зруйнувати енергетичну інфраструктуру на промисловому сході України.

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Як зазначають аналітики, Росія розпочала свою кампанію зимових ударів 2026–2027 років по українській інфраструктурі ще до початку опалювального сезону, щоб змусити Київ капітулювати до початку можливих мирних переговорів.

"Путін, ймовірно, розпочинає систематичну кампанію комбінованих ударів по енергетичній інфраструктурі України до того, як Україна зможе адекватно захистити свою енергомережу та розробити контрзаходи проти російських балістичних ракет і реактивних безпілотників. Путін, ймовірно, також намагається деморалізувати українське населення та змусити Україну капітулювати до початку будь-яких значущих мирних переговорів, над якими наразі працюють Україна та її партнери зі США", – йдеться у звіті.

В Україні почалися відключення світла

Нагадаємо, що ввечері 30 вересня в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. У деяких районах столиці також спостерігаються перебої з водопостачанням. Також відомо про запровадження аварійних відключень світла в Житомирській області.

Крім того, вранці 30 вересня внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі було зафіксовано нові відключення електроенергії в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Київській областях, а також у столиці.

Станом на 1 жовтня також в окремих регіонах України будуть змушені вводити обмеження на споживання електроенергії. Так, з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00 запроваджуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 0,5 черги).

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