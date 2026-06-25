В Україну повертаються відключення світла: в 'Укренерго' розповіли, коли почнуться та скільки триватимуть

Повсюдне використання кондиціонерів може бути великою проблемою.

Цього літа графіки погодинних відключень електроенергії в Україні можуть запровадити внаслідок масованих обстрілів ворога. Відключення світла можуть тривати до 5 годин у годину пік, а найбільш небезпечний період очікується за кілька тижнів, повідомив РБК-Україна голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

"За відсутності ворожих ударів, ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень. Потенційно, після масованих обстрілів, можливо до 5 годин у пікові періоди", – каже Зайченко.

Йдеться передусім про вечірні години, оскільки денну зону "Укренерго" може покрити за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої і відновлюваної генерації, каже фахівець. Він зазначив, що Україна суттєво посилила виробництво електроенергії з відновлюваних джерел – зокрема сонячну генерацію, але попереду небезпечний період.

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"В атомній генерації триває планова ремонтна кампанія. Зараз ми перебуваємо в одній із низьких точок генерації на АЕС, мінімум очікується за кілька тижнів – у другій половині липня та на початку серпня. В цей же період можливий пік літнього споживання через збільшення температури повітря", – попереджає голова "Укренерго".

Найбільший приріст споживання електроенергії через спеку відбувається саме за рахунок кондиціонерів, каже Зайченко. Якщо спека триватиме два-три дні, то енергосистема витримає. Якщо ж +30°C залишиться на термометрах протягом тижня, то почнуться ускладнення.

"Якщо буде цілий тиждень високої температури – ми вийдемо на пік літнього споживання. Це плюс 25% до поточного рівня. У нас є чим покрити пікове споживання у спекотні періоди, але треба враховувати, що енергосистема працює під ударами, вони продовжуються. Тому споживач має допомагати енергосистемі", – каже представник "Укренерго"

Така допомога може полягати в обмеженні користування потужними електроприладами зранку і ввечері та влаштуванні банальних протягів в квартирах замість вмикання кондиціонерів.

"Цього літа ситуація значно легша, ніж влітку 2025 року, бо є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються з іншим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як "Укренерго", так і операторів систем розподілу. Тому графіки звичайно можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку. Цього літа у ворога менше шансів залишити нас без світла на тривалий період", – резюмує Зайченко.

Відключення електроенергії в Україні – останні новини

Вже з понеділка, 22 червня, в окремих районах Києва фіксували відключення електроенергії в житлових будинках. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв констатував, що в Україні вже розпочався сезон літніх відключень через надмірне використання кондиціонерів. За його прогнозами, ввечері світло може зникати до 4 годин.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що чим вища температура – тим більша ймовірність відключення світла. Водночас він зауважив, що повторення тривалих зимових блекаутів влітку навряд чи можливе.

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