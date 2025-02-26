Ремонтні роботи тривають.

В Одеській і Дніпропетровській областях відключили електроенергію. Обмежувальні заходи застосували у зв'язку з ударами по енергооб'єктах.

"Через наслідки обстрілів енергооб'єктів в Одеській і Дніпропетровській областях - оператори системи розподілу (обленерго) вимушено застосовують відключення, обумовлені мережевими обмеженнями. Ремонтні роботи в зазначених регіонах тривають", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що тривають ремонтні роботи, і енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

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При цьому споживання електроенергії в країні знизилося на 1,3% порівняно з попереднім днем через підвищення температури повітря в деяких регіонах.

Вимкнення світла в Україні - головні новини

Майже весь лютий обмеження споживання застосовувалося лише в окремі дні і тільки для бізнесу та промисловості. Побутові споживачі відключалися вкрай рідко.

19 лютого російська армія масовано атакувала Одесу та Одеський район ударними БПЛА, що призвело до локальних аварійних вимкнень світла, а критичну інфраструктуру переключили на генератори.

Уже ввечері того ж дня та на початку доби 20 лютого Одесу знову атакували БПЛА, внаслідок чого без електропостачання залишилися близько п'яти тисяч мешканців одного з районів міста.

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