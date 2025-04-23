Президент США трохи відступив від своєї радикальної позиції щодо ФРС і Китаю.

Біткойн почав зростати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його слова послабили побоювання з приводу самостійності центрального банку.

Видання Bloomberg пише, що найпопулярніша криптовалюта подорожчала приблизно на 3% до 93 804 долари. Інші токени, включно з Ether, XRP і Solana, також зросли.

Біткойн перевищив позначку в 90 000 доларів 22 квітня, що стало ознакою того, що він звільняється від тенденції рухатися в тому ж напрямку, що й американські акції. Але потім токен виріс разом з акціями і доларом після коментарів Трампа на адресу Пауелла і на тлі оптимізму з приводу можливого ослаблення торгової напруженості.

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Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що торговельне протистояння з Китаєм не може тривати обома сторонами і що двом найбільшим економікам світу доведеться шукати шляхи деескалації.

У вівторок біржові фонди біткоїнів у США отримали загалом 936 мільйонів доларів, що стало третім за величиною припливом для цієї групи в поточному році.

Ще одним поштовхом для криптовалют стало повідомлення про те, що Cantor Fitzgerald LP, Tether Holdings Ltd. і SoftBank Group ведуть перемовини щодо створення фонду вартістю 3 мільярди доларів, який поглинатиме мільярди доларів у криптовалюті.

"Ринок невпинно зростає і здається трохи перекупленим", - сказав Штефан фон Ганіш, директор з позабіржової торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні криптовалютної кастодіальної фірми Bitgo Inc.

За його словами, корекція до 88 000 доларів за біткоїн "не буде несподіваною".

Нападки Трампа на Пауелла - головні новини

Нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.

У результаті долар впав до семимісячного мінімуму по відношенню до єни. При цьому ціни на золото вперше досягли рекордної позначки в 3500 доларів за унцію.

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