Експерт зазначив, що ринок невпинно зростає / колаж УНІАН, фото Reuters, фото УНІАН

Біткойн почав зростати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його слова послабили побоювання з приводу самостійності центрального банку.

Видання Bloomberg пише, що найпопулярніша криптовалюта подорожчала приблизно на 3% до 93 804 долари. Інші токени, включно з Ether, XRP і Solana, також зросли.

Біткойн перевищив позначку в 90 000 доларів 22 квітня, що стало ознакою того, що він звільняється від тенденції рухатися в тому ж напрямку, що й американські акції. Але потім токен виріс разом з акціями і доларом після коментарів Трампа на адресу Пауелла і на тлі оптимізму з приводу можливого ослаблення торгової напруженості.

Відео дня

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що торговельне протистояння з Китаєм не може тривати обома сторонами і що двом найбільшим економікам світу доведеться шукати шляхи деескалації.

У вівторок біржові фонди біткоїнів у США отримали загалом 936 мільйонів доларів, що стало третім за величиною припливом для цієї групи в поточному році.

Ще одним поштовхом для криптовалют стало повідомлення про те, що Cantor Fitzgerald LP, Tether Holdings Ltd. і SoftBank Group ведуть перемовини щодо створення фонду вартістю 3 мільярди доларів, який поглинатиме мільярди доларів у криптовалюті.

"Ринок невпинно зростає і здається трохи перекупленим", - сказав Штефан фон Ганіш, директор з позабіржової торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні криптовалютної кастодіальної фірми Bitgo Inc.

За його словами, корекція до 88 000 доларів за біткоїн "не буде несподіваною".

Нападки Трампа на Пауелла - головні новини

Нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.

У результаті долар впав до семимісячного мінімуму по відношенню до єни. При цьому ціни на золото вперше досягли рекордної позначки в 3500 доларів за унцію.

Вас також можуть зацікавити новини: