Біткойн почав зростати після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру звільняти голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла. Його слова послабили побоювання з приводу самостійності центрального банку.
Видання Bloomberg пише, що найпопулярніша криптовалюта подорожчала приблизно на 3% до 93 804 долари. Інші токени, включно з Ether, XRP і Solana, також зросли.
Біткойн перевищив позначку в 90 000 доларів 22 квітня, що стало ознакою того, що він звільняється від тенденції рухатися в тому ж напрямку, що й американські акції. Але потім токен виріс разом з акціями і доларом після коментарів Трампа на адресу Пауелла і на тлі оптимізму з приводу можливого ослаблення торгової напруженості.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що торговельне протистояння з Китаєм не може тривати обома сторонами і що двом найбільшим економікам світу доведеться шукати шляхи деескалації.
У вівторок біржові фонди біткоїнів у США отримали загалом 936 мільйонів доларів, що стало третім за величиною припливом для цієї групи в поточному році.
Ще одним поштовхом для криптовалют стало повідомлення про те, що Cantor Fitzgerald LP, Tether Holdings Ltd. і SoftBank Group ведуть перемовини щодо створення фонду вартістю 3 мільярди доларів, який поглинатиме мільярди доларів у криптовалюті.
"Ринок невпинно зростає і здається трохи перекупленим", - сказав Штефан фон Ганіш, директор з позабіржової торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні криптовалютної кастодіальної фірми Bitgo Inc.
За його словами, корекція до 88 000 доларів за біткоїн "не буде несподіваною".
Нападки Трампа на Пауелла - головні новини
Нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.
У результаті долар впав до семимісячного мінімуму по відношенню до єни. При цьому ціни на золото вперше досягли рекордної позначки в 3500 доларів за унцію.