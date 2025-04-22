Експерт побоюється, що дії президента США викличуть паніку.

Долар впав до семимісячного мінімуму щодо єни. Нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла ще більше підірвали довіру інвесторів до американської економіки.

Видання Reuters пише, що долар прискорив втрати після того, як прем'єр-міністр Таїланду заявив, що торговельні переговори з Вашингтоном, які мали розпочатися в середу, відкладено.

Долар опустився майже до десятирічного мінімуму, досягнутого напередодні щодо швейцарського франка, і повернувся до 3-1,5-річного мінімуму щодо євро.

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21 квітня Трамп посилив критику глави ФРС Джерома Пауелла, назвавши його "головним невдахою" і зажадавши, щоб він знизив відсоткові ставки "зараз" або ризикував уповільненням економічного зростання. Перед цим Пауелл заявив, що центральний банк може дозволити собі проявити терпіння під час визначення політики, і що ставки не слід знижувати доти, доки не стане зрозуміло, що мита не призведуть до стійкого зростання інфляції.

"Маємо глухий кут, і є побоювання, що буде вжито якихось дій, щоб замінити Пауелла, що викличе справжню паніку щодо долара", - сказав Ерік Кубі, головний інвестиційний директор North Star Investment Management.

За його словами, у сфері торгівлі "кожен день, коли не укладають угод, що забезпечують будь-яке полегшення, викликає постійне занепокоєння", що Трамп продовжить свою політику в її нинішньому вигляді, що буде "руйнівним для економіки".

Долар опустився на 0,6% і вперше з середини вересня торкнувся ключового психологічного рівня 140 ієн.

Курс американської валюти знизився на 0,1% до 0,8082 швейцарського франка, наблизившись до десятирічного мінімуму, який становив 0,8042.

Курс євро мало змінився і становив 1,1535 долара, після того як 21 квітня він підскочив до 1,1573 долара вперше з листопада 2021 року.

Стерлінг подорожчав на 0,25% до 1,3412 долара після того, як на початку тижня вперше з вересня піднявся до 1,3421 долара. Навіть чутливий австралійський долар піднявся до нового чотиримісячного піку - 0,64385 долара.

21 квітня золото сягнуло рекордного максимуму через побоювання з приводу зростання світової економіки на тлі торговельної війни між США та Китаєм, тоді як американська валюта продовжила падіння.

Індекс долара досяг трирічного мінімуму, що зробило золото більш привабливим для власників інших валют.

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