Цього року метал подорожчав на 33%.

Золото вперше досягло рекордної позначки в 3500 доларів за унцію. Тривалі нападки президента США Дональда Трампа на голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла посилили побоювання щодо перспектив найбільшої економіки світу.

Видання Financial Times пише, що золото подорожчало на 2,2%, адже інвестори влаштувалися в "безпечних гаванях". Протистояння між Трампом і Пауеллом стало новим викликом для інвесторів, які вже зіткнулися з наслідками агресивної торгової політики нової адміністрації США.

"Заголовки про тиск Трампа на Федеральну резервну систему, питання щодо її незалежності та його здатності звільнити Пауелла - незалежно від результатів - додали невизначеності ринку, який і так перебуває у стані невизначеності", - зазначають аналітики RBC.

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Заяви Трампа призвели до падіння індексу S&P 500 на 2,4% і технологічного індексу Nasdaq на 2,6%. Ф'ючерси, що відстежують індекс Stoxx Europe 600, сьогодні знизилися на 0,3%.

Інвестори та економісти заявили, що спроба Трампа замінити Пауелла до закінчення терміну його повноважень у травні 2026 року ризикує завдати шкоди економіці США.

"Будь-яке скорочення незалежності ФРС додасть ризики зростання інфляції, яка і так схильна до тиску з боку мит і дещо завищених інфляційних очікувань", - сказав Майкл Феролі, головний економіст по США JPMorgan Chase.

Золото стало одним із найбільших переможців від повернення Трампа в Білий дім. Цього року воно подорожчало на 33%.

Ціни на золото - прогноз аналітиків

Аналітики Macquarie Group вважають, що в третьому кварталі ціни на золото сягнуть рекордної позначки в 3500 доларів за унцію. Зростання вартості металу зумовлене невизначеністю щодо геополітики та мит президента США Дональда Трампа.

На думку Macquarie, погіршення перспектив бюджету США сигналізує про можливе зростання інфляції, що сприятливо позначиться на дорогоцінному металі як хеджевому інструменті.

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