На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки.

У квітні інфляція пришвидшилася до 15,1% у річному вимірі, а в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму.

Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики.

За його словами, оцінки Нацбанку свідчать про подальше зростання річної інфляції у травні, яка дещо перевищила поточну прогнозну траєкторію. На цінах на продовольство додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю.

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"Натомість після уповільнення базової інфляції у квітні, за оцінками НБУ, вона продовжила пришвидшуватися в травні близько до прогнозу. Як і раніше, фундаментальний інфляційний тиск підживлювався стійким споживчим попитом і подальшим зростанням виробничих витрат бізнесу, зокрема на оплату праці", - сказав Пишний.

Він зазначив, що влітку інфляція почне знижуватися за широким спектром товарів і послуг та поступово прямуватиме в напрямі цілі 5%. Цьому, за словами голови НБУ, сприятимуть надходження нових урожаїв, ліпша, ніж торік, ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску, а також подальший вплив заходів монетарної політики Нацбанку.

"Водночас траєкторія сповільнення інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від впливу весняних заморозків та погодних умов влітку на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції", - зауважив очільник регулятора.

Він повідомив, що Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

"Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення", - додав Пишний.

Зростання цін в Україні

Споживча інфляція в Україні в квітні у річному вимірі прискорилася до 15,1%, повідомляла Державна служба статистики. Продукти харчування та безалкогольні напої в цілому за рік подорожчали на 19,8%.

Найбільше подорожчали овочі та фрукти, а саме: капуста - 276%, подорожчала майже в 4 рази - до 49,7 грн/кг; морква - 223%, до 38,96 грн/кг; яблука - 88,5%, до 46,35 грн/кг; буряк - 57,25%, до 27,99 грн/кг.

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