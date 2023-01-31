Відомство продовжить тісну співпрацю з Києвом, щоб забезпечити належні гарантії запобігання корупції.

Гроші, які США надали Україні, не використовувалися не за призначенням. Однак Вашингтон продовжить тісно співпрацювати з Києвом, щоб забезпечити необхідні гарантії запобігання корупціЇ.

Як повідомило видання Reuters, такий коментар дали в Міністерстві фінансів США. Це перша заява від відомства на тлі корупційних скандалів, які прогриміли в Україні за останні тижні.

"У нас немає жодних ознак того, що американські кошти були використані в Україні не за призначенням. Ми вітаємо триваючі зусилля української влади щодо співпраці з нами для забезпечення відповідних гарантій, щоб американська допомога дійшла до тих, кому вона призначена", — заявила представник Казначейства Меган Аппер.

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За її словами, відомство продовжить тісну співпрацю зі Світовим банком з відстеження американських виплат "для підтвердження того, що вони використовуються за призначенням, а також з Україною та іншими партнерами в боротьбі з корупцією".

Корупційні скандали в Україні: основна інформація

Протягом минулих тижнів завдяки журналістським розслідуванням стали відомі корупційні схеми із закупівлею генераторів і продуктів для тилових військових частин.

Не менший резонанс викликала інформація про виїзд військовозобов'язаних чиновників за кордон. Після цього Кабмін ввів відповідну заборону, але з деякими винятками.

На тлі скандалів послідувала хвиля звільнень. Посад позбулися заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода і відразу п'ять голів ОВА.

У США відреагували на "гучні" звільнення. Як заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, Вашингтон "вітає швидкі і рішучі дії" Зеленського в боротьбі з корупцією.

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