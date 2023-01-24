На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів розгляне звільнення голів п'ятьох обласних державних адміністрацій (ОВА).
Зокрема, йдеться про голову Дніпропетровської Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича, передає видання Українська правда з посиланням на перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом.
За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення за власним бажанням. Кулебу теж, ймовірно, звільнять за поданою заявою, а інших очільників - за угодою сторін.
Крім цього, як зазначило видання, має розглядатися питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема й фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони В'ячеслава Шаповалова.
Гучні звільнення в Україні
Після гучних скандалів з закупівлями у Міноборони і затриманням топ-чиновника Мінінфраструктури через хабарництво, 22 січня увечері президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував цю ситуацію і анонсував, що з понеділка будуть проведені кадрові зміни.
Так вже вчора стало відомо, що найближчим часом у складі Кабінету міністрів можливі звільнення. Перший кандидат на звільнення – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням робота міністра спорту Вадима Гутцайта, та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
А сьогодні зранку стало відомо про звільнення цілої низки чиновників.