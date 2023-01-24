Серед них є і очільник Дніпропетровщини Резніченко, який подав заяву на звільнення за власним бажанням.

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів розгляне звільнення голів п'ятьох обласних державних адміністрацій (ОВА).

Зокрема, йдеться про голову Дніпропетровської Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича, передає видання Українська правда з посиланням на перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом.

За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення за власним бажанням. Кулебу теж, ймовірно, звільнять за поданою заявою, а інших очільників - за угодою сторін.

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Крім цього, як зазначило видання, має розглядатися питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема й фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони В'ячеслава Шаповалова.

Гучні звільнення в Україні

Після гучних скандалів з закупівлями у Міноборони і затриманням топ-чиновника Мінінфраструктури через хабарництво, 22 січня увечері президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував цю ситуацію і анонсував, що з понеділка будуть проведені кадрові зміни.

Так вже вчора стало відомо, що найближчим часом у складі Кабінету міністрів можливі звільнення. Перший кандидат на звільнення – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням робота міністра спорту Вадима Гутцайта, та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

А сьогодні зранку стало відомо про звільнення цілої низки чиновників.

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