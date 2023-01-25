Нед Прайс заявив, що Вашингтон відстежує надану допомогу.

Корупційний скандал в Україні не стосується багатомільярдної військової та гуманітарної допомоги від США. Вашингтон ретельно відстежує всі витрати.

"Ми надзвичайно серйозно ставимося до нашої відповідальності за забезпечення належного нагляду за всіма формами американської допомоги, яку ми надаємо Україні... Адміністрації Байдена невідомо про будь-які зловживання за допомогою США", - заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

При цьому він зазначив, що масштабні руйнування в Україні ускладнюють можливість відстежувати військову, економічну та гуманітарну допомогу. Крім того, американський чиновник вказав, що Вашингтон "вітає швидкі та рішучі дії" Зеленського по боротьбі з корупцією і притягнення чиновників до відповідальності.

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Корупційний скандал в Україні - що відомо

21 січня правоохоронці затримали заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського на отриманні 400 тисяч доларів хабара за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки. У той же день його звільнили з посади.

24 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 100 мільйонів гривень для ймовірного організатора передачі хабара. При цьому самого Лозинського відправили під цілодобовий домашній арешт.

Скандал з харчуванням для ЗСУ - що відомо

Видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міноборони підписало угоду на 13 мільярдів гривень з компанією зі статутним капіталом у тисячу гривень, використавши її як фірму-"прокладку". НАБУ ще до розголосу в ЗМІ початок розслідування про закупівлю продовольства для військових.

23 січня глава Міноборони Олексій Резніков спростував дану інформацію, заявивши, що ЗМІ поширили "вкидання" з документа, якого не існує.

24 яваря стало відомо, що заступник Міністра оборони В'ячеслав Шаповалов попросив про звільнення на тлі скандалу.

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