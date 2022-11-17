Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок - до 40,25 грн/дол.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 10 копійок - до 41,10 грн/євро.
Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,75 грн за дол., євро - 39,75 грн за євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.
21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.