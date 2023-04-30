Експортери заморозили інвестиції або скоротили витрати на робочу силу.

У квітні виробнича активність в Китаї несподівано скоротилася, оскільки виробничий сектор, в якому зайнято близько 18% робочої сили Китаю, залишається під тиском через слабкий світовий попит.

Як повідомляє Reuters, експортери повідомляють про заморожування інвестицій та скорочення витрат на робочу силу, при тому, що в першому кварталі друга за величиною економіка світу зростала швидше, ніж очікувалося.

Як зазначається в матеріалі, уповільнення зростання цін і різке збільшення банківських заощаджень викликають сумніви щодо попиту.

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Згідно з даними Національного бюро статистики, офіційний індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) знизився до 49,2 з 51,9 в березні, що нижче 50-пунктової позначки, яка розділяє розширення і скорочення ділової активності на щомісячній основі.

Це стало першим скороченням з грудня, коли офіційний індекс ділової активності в переробних галузях склав 47,0 пунктів.

Крім того, індекс нових експортних замовлень знизився до 47,6 з 50,4 в березні, як показав індекс PMI.

Що відбувається з економікою Китаю

У 2022 році вперше за 60 років у Китаї було зафіксовано скорочення загальної чисельності населення. За рік китайців стало менше на 850 тисяч осіб. Причиною демографічної кризи стала пандемія коронавірусу.

У січні 2023 року Китай зіткнувся з системною кризою, в якій демографічний спад йде поруч з уповільненням економіки. Повідомлялося, що економіка Китаю показала найгірший результат за півстоліття.

Станом на 18 квітня 2023 року повідомлялося, що зростання ВВП Китаю перевершило прогнози аналітиків. У першому кварталі 2023 року економіка Китаю зафіксувала зростання ВВП на 4,5%, що перевершило прогнози аналітиків щодо зростання на 4,0% і стало найсильнішим приростом за останній рік.

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