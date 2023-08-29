Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,67 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 29 серпня, подешевшав на 35 копійок - до 38,00 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові послабшав на 25 копійок – до 41,65 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,40 грн, євро - за курсом 40,65 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,67 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 29 серпня, зміцнився на 20 копійок - до 38,35 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні подорожчав на 25 копійок і склав 41,75 грн за євро.

Національний банк з 29 серпня вперше з початку повномасштабного вторгнення дозволив банкам продавати безготівкову валюту населенню без підтвердження підстав для таких операцій. Тепер клієнти зможуть купляти безготівкову іноземну валюту в межах ліміту у 50 тисяч гривень на місяць в одному банку.

Також регулятор збільшив щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит від 3 місяців - зі 100 тис. гривень до 200 тис. грн в еквіваленті. За даними НБУ, це дасть змогу зменшити різницю між готівковим і офіційним курсом.

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