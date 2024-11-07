Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41.66 грн, євро – 45.04 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 7 листопада не змінився і становить 41.65 грн за долар. Курс євро у банку у четвер зменшився на 20 копійок і становить 45.10 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,05 грн, євро – за курсом 44.10 за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер становить 41,66 грн – він практично не змінився. Курс євро при оплаті карткою знизився на 25 копійок і становить 45.04 грн.

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Курс валют в країні – що відомо

У четвер, 7 листопада готівковий курс долара до гривні в банках нашої країни становить 41,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках можна в середньому за курсом 41.20 грн за долар.

У Національному банку сьогодні встановили офіційний курс долара до гривні на рівні 41.45 грн/дол. Таким чином, гривня знизилася на 1 копійку, якщо порівнювати з попереднім показником.

Раніше УНІАН писав, що долар підскочив до максимуму за кілька місяців. Reuters пояснило нюанси. Зокрема, це відбулося на тлі переоцінки очікувань щодо грошово-кредитної політики ФРС.

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