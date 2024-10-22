Зазначається, що вибори у США змушують інвесторів турбуватися.

Курс долара у вівторок, 22 жовтня, був трохи нижче максимуму за 1,5-2 місяці. Очікується, що Федеральна резервна система США дотримуватиметься зваженого підходу до пом'якшення своєї політики, тоді як вибори президента США тримали інвесторів у напрузі.

Видання Reuters пише, що зміцнення долара, викликане зростанням прибутковості казначейських облігацій, чинило тиск на ієну, євро та стерлінг.

"Долар США нещодавно виріс на тлі переоцінки очікувань щодо грошово-кредитної політики ФРС і через те, що невизначеність щодо виборів у США знизила бажання ризикувати", - сказав Нік Ендрюс, стратег HSBC.

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Однак вибори в США, як і раніше, перебувають у центрі уваги. Ринки очікують, що долар найсильніше відреагує на перемогу республіканців, що повинно відкрити двері для більш значного підвищення торговельних тарифів у поєднанні з фіскальними стимулами.

Менш значне ралі для долара США очікується в разі поділу республіканського уряду, в той час як в разі поділу демократичного уряду, ймовірно, відбудеться деяке початкове зниження.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, востаннє становив 103,91, досягнувши в понеділок 104,02, що є максимальним значенням з 1 серпня. Цього місяця індекс зріс більш ніж на 3%.

При цьому євро востаннє купували по 1,0827 долара, а стерлінг - по 1,3006 долара. Дані за індексом PMI в єврозоні можуть дати додатковий поштовх до зниження курсу єдиної валюти, якщо вони підкреслять погану економічну ситуацію в єврозоні та підвищать ставки на майбутнє зниження ставок Європейським центральним банком.

Зростаючі шанси на перемогу Дональда Трампа сприяють зростанню курсу долара, оскільки його запропонована тарифна і податкова політика, як вважається, може утримати відсоткові ставки в США на високому рівні.

"Навіть незначні зміни в результатах опитувань можуть викликати, здавалося б, нестабільні коливання настроїв на ринку", - говорить Антті Ілвонен, аналітик з ринку Форекс у Danske Bank.

Курс долара в Україні - останні новини

НБУ встановив на 23 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,33 грн/дол., таким чином, гривня ослабла на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

При цьому офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлено на рівні 44,71 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок.

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