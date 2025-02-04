Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 42,02 грн, євро – 43,48 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 4 лютого, залишився на попередньому рівні і становить 41,95 грн за долар. Курс євро в банку сьогодні, в свою чергу, подешевшав одразу на 35 копійок і складає 43,60 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,35 грн, євро – за курсом 42,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 42,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 4 лютого, також залишився незмінним і складає 43,48 грн.

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Нацбанк встановив на 4 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,79 грн/дол., тобто гривня послабилася на 6 копійок. Щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, значно посилила позиці. Офіційний курс євро встановлений на рівні 42,86 грн за один євро, тобто гривня зросла на 46 копійок.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що протягом цього тижня ситуація на валютному ринку перебуватиме в стані "ремісії". На його думку, загальні курсові коливання нагадуватимуть події поточного тижня, а офіційний курс долара коливатиметься в коридорі 42-42,3 гривні за долар.

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