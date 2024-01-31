Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 41 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 31 січня, зменшився на 5 копійок – до 38,30 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зменшився на 10 копійок і складає 41,75 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 41 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні впав на 12 копійок – до 38,20 грн/долар (продати долар можна за 38,09 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, зменшився на 7 копійок і знаходиться на рівні 41,69 грн/євро (курс продажу – 41,50 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 31 січня, офіційний курс долара до гривні на рівні 37,87 грн/дол. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 41,08 грн/євро.

Українські банки у 2023 році ввезли до України рекордний з 2014 року обсяг іноземної валюти, еквівалентний 9,5 мільярдам доларів. Ще у 2022 році цей показник складав 5,9 млрд дол. Найбільше валюти в Україну було завезено у грудні – 1,3 млрд дол., що у місячному вимірі також є рекордним показником з січня 2014 року.

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