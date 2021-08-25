Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,34 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 26 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,71 грн/дол., тобто гривня ослабла на 4 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 31,34 грн/євро, тобто гривня ослабла на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,72/26,74 грн/дол., до євро - на рівні 31,36/31,39 грн/євро.

Курс на 25 серпня:

Національний банк України на середу, 25 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на кінець серпня:

Експерти прогнозували, що до кінця серпня долар переступить позначку у 27 грн. Аналітик компанії Esperio Ян Кароль припустив, що долар коливатиметься між 26,93-27,07 грн/дол.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Автор: Катерина Жирій