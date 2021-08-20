Курс гривні до євро склав 31,13 грн/євро.

Національний банк України на середу, 25 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,13 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожНапередодні Дня Незалежності курс долара в обмінниках вирішив здивувати українців

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,65/26,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,09/31,11 грн/євро.

Курс на 20 серпня:

Національний банк України на п'ятницю, 20 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні показника попереднього дня.

Прогноз на кінець літа:

Старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль прогнозував, що вартість валюти може пробити психологічну позначку і коливатиметься між 26,93-27,07 грн/$.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що після тимчасового затишшя, курс долара в Україні почне рости та до кінця серпня подорожчає до 27 гривень за долар.

На думку експертів, курс долара буде залежати від цін на сировинних ринках і від ситуації на ринку цінних паперів.

Автор: Катерина Жирій