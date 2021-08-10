Згідно з прогнозом експерта, долар може подорожчати з 26,8 до 27,15 грн/$.

Після тимчасового затишшя, курс долара в Україні почне зростати та до кінця серпня подорожчає до 27 гривень за долар.

Такий прогноз озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов, повідомляє "Обозреватель".

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Згідно з прогнозом експерта, долар може подорожчати з 26,8 до 27,15 грн/$.

Разом з тим старший аналітик компанії Esperio Ян Кароль прогнозує, що вартість валюти може пробити психологічну позначку і буде коливатися між 26,93-27,07 грн/$.

На думку експертів, курс долара залежатиме від цін на сировинних ринках та від ситуації на ринку цінних паперів.

Курс на 10 серпня:

Національний банк України на вівторок, 10 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,80 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Олена Коваленко