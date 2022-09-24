Курс гривні до євро становить 40,90 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" до національної валюти підвищився на 20 копійок – до 41,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні залишився на рівні попереднього дня – 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,00 грн за дол., євро – 39,90 грн за євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 вересня, курс долара в "Приватбанку" подорожчав на 20 копійок – до 41,30 грн/дол.

Нагадаємо, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Також НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням у депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50000 грн (в еквіваленті).

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