Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 39,65 грн за євро.

Курс готівкового долара в "ПриватБанку" до національної валюти залишився на рівні показника попереднього дня – 39,90 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 35 копійок – до 40,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн за дол., Євро - 39,65 грн за євро.

Відео дня:

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,30 грн, євро – 37,18 грн.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Курс гривні до долара і євро в банківських обмінниках Києва сьогодні, 29 серпня, становить 40,80 грн/дол. Продати американську і європейську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол.

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