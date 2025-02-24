Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, євро – 43,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 24 лютого, знизився на 3 копійки і в середньому становить 42,00 грн за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 9 копійок і складає 44,09 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,40 грн за євро.

Який курс долара сьогодні в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці залишилася на рівні 41,75 грн/дол., а продати долар можна за цим же курсом – 41,75 грн. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 44,00 грн/євро, курс продажу - 43,80 грн/євро.

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Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок понеділка, 24 лютого, складає 95 898 дол. У гривні її ціна сьогодні склала 3 972 260 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 24 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 41,59 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 14 копійок. Офіційний курс євро встановлений на рівні 43,51 грн за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що курс долара в Україні 23 лютого у більшості обмінників фінкомпаній і відкритих відділень банків перебував в межах коридору: приймання - від 41,20 до 41,65 грн/дол. і продаж - від 41,70 до 42,00 грн/дол.

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