Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 44,75 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 серпня, знизився на 5 копійок і складає 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс одразу на 25 копійок і складає 45,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,75 грн за євро.

Скільки коштує 1 долар у Києві

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,16 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на вівторок, 6 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 50 копійок.

Станом на кінець 2024 року можна очікувати курс долара на рівні 42 грн/дол., прогнозує економістка Dragon Capital та учасниця наглядової ради Центру економічної стратегії Олена Білан.

"Але зараз, зважаючи на те, що НБУ бачить причини для більш швидкої девальвації, думаю, може бути трішки вище", – вважає вона.

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