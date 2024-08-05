Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,15 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 6 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, різко подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 50 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,16/41,19 грн/дол., євро – 45,23/45,24 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" у понеділок, 5 серпня, не змінився і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 40 копійок і складає 45,40 грн за євро.

Економістка Dragon Capital та учасниця наглядової ради Центру економічної стратегії Олена Білан повідомила, що станом на кінець 2024 року можна очікувати курс долара на рівні 42 грн/дол. За її словами, зараз, зважаючи на те, що НБУ бачить причини для більш швидкої девальвації, курс може бути і трохи вищим.

За прогнозом директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, загалом у серпні ситуація на валютному ринку має складатися на користь гривні.

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