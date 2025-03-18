Продати долар можна в середньому за курсом 41,30 грн, євро – 44,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 18 березня, зріс на 10 копійок і в середньому становить 41,90 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,30 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 45,70 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,95 гривні за євро.

Який зараз курс в обмінниках

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,50 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 45,50 грн/євро, а курс продажу - 45,28 грн/євро.

Відео дня

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок вівторка, 18 березня, складає 82 456 доларів. У гривні її ціна сьогодні склала 3 416 420 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 18 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 7 копійок.

Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс євро на вівторок встановлений на рівні 45,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла також на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Вас також можуть зацікавити новини: