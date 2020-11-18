Курс гривні до євро зміцнився до 33,36 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 19 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,13 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 33,36 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Офіційний курс

Нацбанк на 19 листопада, встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США-28,13 (18 листопада-28,11);

100 EUR - 33,36 (18 листопада – 33,40).

Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,13/28,15 грн/дол., до євро - на рівні 33,39/33,41 грн/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на середу, 18 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,11 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього дня.

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Автор: Катерина Жирій