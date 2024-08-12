Курс гривні до євро встановлено на рівні 45,11 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 13 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,28 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,11 грн/євро, тобто гривня послабилася на 22 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,33 грн/дол., євро – 45,13/45,14 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 6 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,29 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,10 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 12 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 45,25 грн за євро.

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