Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 12 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,35 грн за долар. Курс євро у фінансовій установі сьогодні подорожчав також на 10 копійок і складає 45,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,75 грн, євро – за курсом 44,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 17 копійок і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний – 45,25 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 6 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,29 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,10 грн/євро).

Національний банк України встановив на понеділок, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

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