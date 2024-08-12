Продати долар можна в середньому за курсом 40,90 грн, євро – 44,65 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 12 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,40 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок і складає 45,25 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 44,65 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 6 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,29 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 5 копійок і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,10 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 12 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,89 грн/євро, тобто гривня послабилася на 8 копійок.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, ближче до осені чи на самому її початку цілком ймовірне поступове зростання курсів валют. Головна об’єктивна обставина – це посилення інфляції, що вже позначилося як на собівартості продукції, так і на рівні споживчих цін.

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