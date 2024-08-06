Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,79 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 7 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,04 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 16 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також додала в ціні. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 44,79 грн/євро, тобто гривня зміцнилася одразу на 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,01/41,03 грн/дол., євро – 44,76/44,77 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 6 серпня, подешевшав на 20 копійок і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і складає 45,25 грн за євро.

Економічні експерти вважають, що не варто очікувати сильних коливань курсу долара в Україні цього тижня, при цьому курс валют не стоятиме на одному місці. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що курс долара зростатиме і підвищиться ще на 20-30 копійок, але не перейде за 42 грн/дол.

Вас також можуть зацікавити новини: