Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 41,32 грн, євро – 45,25 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 6 серпня, подешевшав на 20 копійок і складає 41,30 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і складає 45,25 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,70 грн, євро – за курсом 44,25 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 17 копійок і складає 41,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 4 копійки – до 45,25 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 12 копійок і складає 41,35 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,16 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні незмінний і складає 45,25 грн/євро (курс продажу – 45,00 грн/євро).

Національний банк України встановив на вівторок, 6 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,20 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 3 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на вівторок встановлений на рівні 45,15 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 50 копійок.

Економістка Dragon Capital та учасниця наглядової ради Центру економічної стратегії Олена Білан вважає, що станом на кінець 2024 року можна очікувати курс долара на рівні 42 грн/дол.

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