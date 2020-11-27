При цьому Україна недоотримала понад 3 мільярди доллвров із запланованих кредитів від міжнародних фінансових організацій.

За підсумками 2020 року перевиконання дохідної частини державного бюджету складе 10 мільярдів гривень.

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Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"За доходами у нас проблем немає - до кінця року доходи будуть перевиконані на 10 мільярдів гривень. Попри пандемію, попри кризу, податкова служба вже виконала річний план з доходів", – сказав він.

При цьому Марченко нагадав, що держбюджет-2020 передбачає надходження 6 мільярдів доларів кредитів від міжнародних фінансових організацій, але на сьогодні цей план не виконаний - Україна недоотримала понад 3 мільярди доларів з цієї суми з ряду причин.

Що цьому передувало

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що на сьогодні є затримки з платежами Державною казначейською службою за незахищеними статтями витрат.

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Автор: Дмитро Шварц