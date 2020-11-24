У МВФ додали, що було поліпшено збір податку на прибуток з урахуванням міжнародних аспектів, але звучать наполегливі заклики скасувати податок на прибуток підприємств.

В останні роки податкова система України поступово поліпшувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни, повністю відмовившись від податку на прибуток підприємств.

Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду, опублікованому 23 листопада.

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"Податкова політика в Україні працює відразу за двома напрямками. З одного боку, за ці роки була виконана дуже значна робота з поступового вдосконалення та оновлення податкової системи; з іншого - ставляться під сумнів основні принципи існуючої системи, оскільки розглядається внесення в неї фундаментальних змін», — наголошується в доповіді.

У МВФ додали, що був поліпшений збір податку на прибуток з урахуванням міжнародних аспектів, але звучать наполегливі заклики скасувати податок на прибуток підприємств. Пропонується замінити його податком на виведений капітал (ПнВК). У МВФ неодноразово виступали проти такої зміни.

"Однак прагнення ввести ПнВК не вщухло, навіть якщо мова буде йти про часткове впровадження в якості компромісного рішення. Однак з технічної точки зору це навряд чи стійко. Введення його для дрібних платників податків (визначених оборотом), або в декількох регіонах з невеликою податковою базою пов'язане з рядом ризиків. У компаній з'являться стимули розділитися, щоб скористатися перевагами системи, перерозподілити прибуток за рахунок трансфертного ціноутворення і перенаправити інвестиції, а не збільшувати їх», — підкреслили в МВФ.

Україна і МВФ

9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.

У зверненні до Верховної Ради в жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що пора поставити крапку в питанні впровадження в Україні податку на виведений капітал і проведення податкової амністії. "Вистачить вже нескінченних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрямки", - сказав президент. Впровадження податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського.

22 жовтня 2020 року голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.

18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, в якій повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.

23 листопада 2020 року радник керівника офісу президента Тимофій Милованов траншу Міжнародного валютного фонду для України цього року не буде.

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Автор: УНІАН