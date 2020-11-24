В останні роки податкова система України поступово поліпшувалася, але тепер в неї планують внести фундаментальні зміни, повністю відмовившись від податку на прибуток підприємств.
Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду, опублікованому 23 листопада.
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"Податкова політика в Україні працює відразу за двома напрямками. З одного боку, за ці роки була виконана дуже значна робота з поступового вдосконалення та оновлення податкової системи; з іншого - ставляться під сумнів основні принципи існуючої системи, оскільки розглядається внесення в неї фундаментальних змін», — наголошується в доповіді.
У МВФ додали, що був поліпшений збір податку на прибуток з урахуванням міжнародних аспектів, але звучать наполегливі заклики скасувати податок на прибуток підприємств. Пропонується замінити його податком на виведений капітал (ПнВК). У МВФ неодноразово виступали проти такої зміни.
"Однак прагнення ввести ПнВК не вщухло, навіть якщо мова буде йти про часткове впровадження в якості компромісного рішення. Однак з технічної точки зору це навряд чи стійко. Введення його для дрібних платників податків (визначених оборотом), або в декількох регіонах з невеликою податковою базою пов'язане з рядом ризиків. У компаній з'являться стимули розділитися, щоб скористатися перевагами системи, перерозподілити прибуток за рахунок трансфертного ціноутворення і перенаправити інвестиції, а не збільшувати їх», — підкреслили в МВФ.
Україна і МВФ
- 9 червня 2020 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці України та Фонду в розмірі 2,1 млрд доларів. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за цією програмою до кінця поточного року. Міністерство фінансів планує отримати другий транш за новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом до кінця поточного року.
У зверненні до Верховної Ради в жовтні президент Володимир Зеленський заявив, що пора поставити крапку в питанні впровадження в Україні податку на виведений капітал і проведення податкової амністії. "Вистачить вже нескінченних дискусій на цю тему. Час поставити крапку в цьому питанні, і я готовий це зробити. Доручаю уряду врахувати ці та інші важливі напрямки", - сказав президент.
Впровадження податку на виведений капітал було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського.
- 22 жовтня 2020 року голова Національного банку України Кирило Шевченко в ході брифінгу заявив, що невизначеності у відносинах України з Міжнародним валютним фондом немає.
- 18 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, в якій повідомив, що Україна виконала всі "структурні маяки", передбачені для перегляду програми Міжнародного валютного фонду.
- 23 листопада 2020 року радник керівника офісу президента Тимофій Милованов траншу Міжнародного валютного фонду для України цього року не буде.
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