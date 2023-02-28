51-річний американець обігнав 71-річного француза Бернара Рено, котрий вирвався на лідерську позицію.

Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск повернувся на лідерство світового рейтингу найбагатших людей світу. Як повідомляє Bloomberg, американець обігнав француза Бернара Рено, котрий певний час був першим.

Це стало можливим завдяки курсу акцій Tesla, котрий зріс в ціні майже на 70%. З початку січня акції цього підприємства виросли практично вдвічі.

Акції Tesla зросли до $207,63 за штуку на біржі Нью-Йорка. Таке збільшення стало реальністю в тому числі і завдяки збільшенню попиту на автомобілі компанії після зниження цін на обрані моделі.

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Тепер статки Маска складають 187,1 млрд доларів – завдяки цьому він знову в лідерах рейтингу. У другого Бернара Арно 185,3 млрд статків. Відзначимо, що 73-річний француз стоїть за потужним виробником товарів розкоші Louis Vuitton.

За два місяці року Маск збільшив свою статки на 44,1 млрд євро. У 2023-рік 51-річний американець мав майна на суму 137 млрд євро. Тоді він став першою людиною у світі, котра так стрімко скотилася з позначки в 200 млрд євро – причиною цьому стало падіння акцій Tesla.

Наприкінці минулого року Маск займався благодійністю, передавши акції Tesla на суму 1,9 млрд євро неназваним організаціям. Однак Bloomberg не вважає, що такий крок американця якось вплинув на його статки.

Також Маск купив Twitter у жовтні – якраз у період, коли Tesla зіткнувся з великою конкуренцією на ринку. Інвестори цієї компанії були стурбовані тим, що американець перемкнув свою увагу на соцмережу.

Витівки Ілона Маска: що відомо

Ілон Маск пообіцяв піти з посади генерального директора компанії, однак поки призначив на це місце свою собаку.

51-річний американець назвав "Революцію гідності" державним переворотом і відразу відчув критику.

Окрім цього Маск невдало пожартував про китайську кулю-шпигунку, котра літала над США.

В ОП України звинуватили Маска в підігруванні російській пропаганді. На думку Подоляка, Ілон штучно знижує популярність офіційних сторінок української влади в Twitter.

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