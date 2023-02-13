Засновник компанії SpaceX відомий своїми неоднозначними висловлюваннями та "жартами" в соціальних мережах.

Американський мільярдер й засновник компанії SpaceX Ілон Маск відзначився невдалим жартом з приводу ліквідації китайського кулі-шпигуна з боку Пентагону.

Йдеться про аеростат, який американська розвідка зафіксувала в небі над своїми територіями 28 січня, коли його помітили над Аляскою. Пізніше про це стало відомо ЗМІ, які підхопили тему про "шпигунську кулю" й стали регулярно інформувати про пересування об'єкта в небі, змусивши Вашингтон перейти до більш рішучих дій.

Зокрема, 4 лютого президент США Джо Байден віддав наказ ліквідувати шпигунський аеростат. Повідомлялося, що він був знищений ракетою одного з літаків.

Відео дня

На цій темі спробував "зіграти" Ілон Маск, написавши неоднозначний жарт з приводу кулі-шпигунку в своєму Twitter.

"Не хвилюйтеся, просто деякі мої друзі заходять...", - написав він, прикрасивши свою публікацію смайликами з інопланетянином й летючою тарілкою.

Скандальні висловлювання Ілона Маска

Нагадаємо, що новий власник Twitter досить часто "грає" зі своєю аудиторією, публікуючи у своєму блозі жарти або особисті коментарі, які викликають ті чи інші скандали.

Нещодавно Маск відзначився своїм безглуздим поясненням рішення компанії SpaceX, яка минулого тижня ввела обмеження на використання українськими військовими супутникового інтернет-сервісу для управління дронами. Він заявив, що таким чином компанія намагається запобігти переростання "конфлікту" у світову війну.

Також раніше він потрапив у кілька скандалів через свої висловлювання про Крим та війну в Україні. В січні він назвав кроки зі звільнення Криму Україною "недоречними", а у вересні 2022 рік запропонував свій "мирний план" для завершення російсько-української війни. Останній передбачав проведення повторних референдумів на тимчасово окупованих територіях України.

Вас також можуть зацікавити новини: