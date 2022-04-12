Вага всієї знищеної російської техніки на 8 квітня – 85 000 т.

Збройні сили України з початку повномасштабної війни знищили 5 тисяч одиниць російської техніки, перетворивши її на купу металу на 45 млн доларів.

Про це йдеться у розслідуванні видання Forbes. Спочатку цю техніку потрібно правильно утилізувати. Вага всієї знищеної російської техніки на 8 квітня – 85 000 т. З неї:

близько 75 000 т – вуглецева та нержавіюча сталь;

2500 т – алюміній;

1000 т – мідь;

понад 360 т титану та магнію;

10 кг платини, 18 кг золота та 1,2 тонни срібла.

Якщо утилізувати всю військову техніку, а метали продати, то можна отримати близько $45 млн.

Військовий брухт має свою специфіку, каже Олександр Шейко, в.о. голови Науково-експертної ради асоціації "УАВтормет". До війни, за його словами, основними джерелами металобрухту були металеві конструкції мостів, будинків, промислового обладнання (75%), побутовий брухт (15%) та відходи виробництва (10%).

Такий брухт збирається, сортується і потім продається металургійним підприємствам. Від постачання брухту в Україні гостро залежать два металургійні підприємства – "Інтерпайп Сталь" та "Дніпроспецсталь", які мають електроплавильні потужності та працюють виключно з використанням металобрухту.

Утилізація військового металобрухту є більш складним і трудомістким процесом, що вимагає контролю з боку держави. Наприклад, утилізація та переробка літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.

Утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція. Металобрухт з-під пістолетів та автоматів – це вуглецева та легована сталь. Утилізацію боєприпасів та сухопутної військової техніки проводять підприємства Міноборони.

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