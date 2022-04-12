Збройні сили України з початку повномасштабної війни знищили 5 тисяч одиниць російської техніки, перетворивши її на купу металу на 45 млн доларів.
Про це йдеться у розслідуванні видання Forbes. Спочатку цю техніку потрібно правильно утилізувати. Вага всієї знищеної російської техніки на 8 квітня – 85 000 т. З неї:
- близько 75 000 т – вуглецева та нержавіюча сталь;
- 2500 т – алюміній;
- 1000 т – мідь;
- понад 360 т титану та магнію;
- 10 кг платини, 18 кг золота та 1,2 тонни срібла.
Якщо утилізувати всю військову техніку, а метали продати, то можна отримати близько $45 млн.
Військовий брухт має свою специфіку, каже Олександр Шейко, в.о. голови Науково-експертної ради асоціації "УАВтормет". До війни, за його словами, основними джерелами металобрухту були металеві конструкції мостів, будинків, промислового обладнання (75%), побутовий брухт (15%) та відходи виробництва (10%).
Такий брухт збирається, сортується і потім продається металургійним підприємствам. Від постачання брухту в Україні гостро залежать два металургійні підприємства – "Інтерпайп Сталь" та "Дніпроспецсталь", які мають електроплавильні потужності та працюють виключно з використанням металобрухту.
Утилізація військового металобрухту є більш складним і трудомістким процесом, що вимагає контролю з боку держави. Наприклад, утилізація та переробка літаків перебуває під контролем СБУ, бо деякі компоненти мають стратегічне значення для оборонної промисловості держави.
Утилізацією стрілецької зброї займається Нацполіція. Металобрухт з-під пістолетів та автоматів – це вуглецева та легована сталь. Утилізацію боєприпасів та сухопутної військової техніки проводять підприємства Міноборони.