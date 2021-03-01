Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл повідомив, що зараз обговорюється питання доцільності електронного долара.

Федеральна резервна система шукає безпечний шлях без негативних наслідків для банківської системи.

Читайте такожІлон Маск розкрив секрет успіху біткоїнаПро це повідомляє Global Times.

Як зазначив голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, зараз обговорюється питання доцільності електронного долара. ФРС насамперед планує широко консультуватися з громадськістю про ведення такої ініціативи. Пауелл вважає, що долар є резервною світовою валютою, і вони несуть відповідальність за те, щоб зробити це правильно.

Завдяки помітним досягненням в області електронних фінансових технологій, мереж 5G, смартфонів і електронної комерції, основні економіки світу все більше усвідомлюють тенденцію переходу до цифрових валют, які стануть важливою частиною майбутньої грошової системи.

Сьогодні Китай є світовим лідером у розробці цифрового юаня, який випробовується в багатьох містах Китаю, в той час, як такі країни, як Велика Британія, Канада та Японія також активно вивчають життєздатність своїх цифрових валют. Попри деякі побоювання ринку, що випуск цифрових валют центральних банків може привести до нового витка конкуренції або суперництва між криптовалютами, створення потенційного цифрового долара США як і раніше має велике значення.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Біткоїн та Tesla

9 лютого 2021 року вартість біткоїна вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїни подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїни піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

11 лютого 2021 року американський економіст, який передбачив кризу 2008 року, Нуріель Рубіні застеріг інвесторів від покупки біткоїна за прикладом Ілона Маска й передрік криптовалюті новий обвал.

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Автор: УНІАН