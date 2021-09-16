Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,37 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 17 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 31,37 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,68/26,70 грн/дол., до євро - на рівні 31,40/31,42 грн/євро.

Курс на 16 вересня:

Національний банк України на четвер, 16 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Держбюджет-2022 і курс валюти:

Кабінет міністрів прогнозує падіння обмінного курсу гривні стосовно долара до 28,6 грн/дол. в наступному році.

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році обмінний курс гривні до долара США очікується на рівні 28 грн/дол. з подальшим падінням до 28,6 грн/дол. у 2022 році.

Автор: Катерина Жирій