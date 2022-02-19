"План Маршалла" для України: західні гроші в обмін на реформи

Україна зараз живе в умовах надзвичайної воєнної та психологічної напруги, яка відлякує інвесторів та підриває нашу економічну спроможність. Чи зможе держава впоратися з цим викликом та як нам можуть допомогти західні партнери?

Україна останні тижні живе в умовах аномальної воєнної напруги. Розвідки західних держав повідомляють, що путінська Росія може вчинити повномасштабне вторгнення будь-якої миті, сконцентрувавши майже дві сотні тисяч військових на кордоні нашої держави. У таких складних умовах нашу країну почали активно підтримувати як зброєю, так і фінансово західні друзі та партнери.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у протистоянні російському шантажу та тиску Україні вдалося об'єднати і створити глобальну коаліцію партнерів.

"За останній час Україна отримала від партнерів безпрецедентний обсяг сучасного озброєння для нашої армії. При чому йдеться не лише про зброю як таку. Насамперед - це політичний сигнал, і що ще більш важливо, це тектонічний зсув у ставленні Заходу до України", - зазначив міністр.

Для нашої держави будь-яка підтримка надважлива, адже загроза розширення конфлікту на всю територію країни чи якийсь регіон не лише є психологічним тиском, але й дуже боляче б'є економічно та підриває позиції України на міжнародному ринку капіталів.

Це означає, що через зростання загроз для нашої держави стає дорожчим залучення коштів, які нам необхідні для погашення попередніх боргів та фінансування дефіцитного бюджету.

До слова, дефіцит державного бюджету на 2022 рік передбачений на рівні майже 190 млрд грн (7 млрд доларів), а на виплати по зовнішніх і внутрішніх боргах треба знайти 550 млрд гривень (майже 20 мільярдів доларів).

Також знижується і без того не надто активне бажання закордонних інвесторів вкладати кошти у нашу державу. Це - м'яко кажучи, адже насправді, за словами президента Володимира Зеленського, інвестори зараз активно виводять гроші з нашої держави.

"Інформація (про загрозу нового вторгнення РФ - УНІАН) шкодить нашій економіці. Наведу приклад. За короткий час було близько 6,5 мільярда нових інвестицій у 2021 році. Але після початку інформаційної кампанії з України вивели 12,5 мільярдів грошей", - повідомив Зеленський.

Проте і кожен українець зміг відчути цей тиск на собі. Зокрема, з початку року курс національної валюти девальвував майже на 4 відсотки – до 28,3 гривень за долар. Здешевлення гривні своєю чергою призвело до швидкого зростання цін на імпортні товари, у тому числі на пальне.

За останній тиждень середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 90 коп./л і склала 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельне паливо — на 76 коп./л, до 34,18 грн/л. Подальше зростання цін на імпортні товари, безумовно, боляче вдарить по кишенях громадян.

Міжнародний фронт підтримки

Для стабілізації фінансової ситуації в Україні в умовах російської військової загрози низка держав та фінансових інституцій оголосили про надання нам пільгових кредитів та кредитних гарантій. Усю допомогу і підтримку можна розділити на два напрямки.

Перший напрямок – це інституціональне фінансування, тобто кошти, які готові надати Україні міжнародні фінансові організації. Це макрофінансова допомога від Європейського Союзу у розмірі 1,2 млрд євро, а також продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, перші 600 млн євро фінансової допомоги ЄС Україна отримає без жодних умов у березні-квітні 2022 року.

"Можу впевнено сказати, що відповідь ЄС у готовності підтримати Україну, надавши 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, є безпрецедентно швидкою. Перший транш такої допомоги складе 600 млн євро. Ми сподіваємося отримати ці кошти в кінці березня – на початку квітня цього року", - сказав Марченко.

За його словами, другий транш Київ отримає після виконання узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо запровадження структурних реформ, над якими зараз спільно працюють команди Єврокомісії та Міністерства фінансів.

До другого траншу ЄС також прив’язана і співпраця України з Міжнародним валютним фондом, який за умови виконання низки структурних маяків, зможе виділити нашій державі 700 млн доларів. Це вже буде третій транш в рамках діючої програми Stand by.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на $700 млн. Термін програми завершується у червні 2022 року", – сказав міністр.

Світовий банк готовий працювати по своїх програмах для України, в тому числі виділити 300 млн доларів на проведення термомодернізації в українських містах.

Завдяки цьому наші міста зможуть отримати необхідні ресурси на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також на забезпечення вуличного освітлення. Проект стане потужним внеском у енергетичну стабільність нашої держави.

Другий напрямок – це кошти, які отримає Україна від двостороннього співробітництва з провідними країнами демократичного світу.

Зокрема, США нададуть Україні суверенну кредитну гарантію на суму до 1 млрд дол. для підтримки реформ. Дружня Канада, яка прийняла рішення про виділення 120 млн канадських доларів Україні, наразі нарощує допомогу, збільшивши початкову суму на 500 млн дол.

Також Франція надасть Україні 200 млн євро кредиту та фінансові гарантії на 1 млрд євро, і ці кошти будуть спрямовані на конкретні проекти розвитку.

Німеччина, своєю чергою, пообіцяла виділити для України швидку фінансову допомогу у розмірі 150 млн євро. Уряд Великої Британії надасть нашій країні кредит на 100 млн фунтів та обіцяє ще 2 млрд на спільні проекти.

На цьому тижні президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про проведення конференції європейських донорів на підтримку економіки України.

"Ми повинні з нашими партнерами рухатися далі. І з цієї причини я хочу започаткувати ініціативу в рамках тісної співпраці між Україною і Європейським Союзом щодо проведення конференції донорів, здатних підтримати стійкість економічної ситуації в Україні через загрозу, в якій опинилася країна", - заявив Мішель.

Ціна підтримки

Вартість пільгових міжнародних кредитів, як з боку міжнародних інституцій, так і окремих держав, є вигідною для нашої держави. За словами міністра фінансів Марченка, ставки по них не перевищують 2 відсотки річних.

"Вартість запозичень є мінімальною і залежить від країн та їх кредитних рейтингів. Враховуючи, що це країни, які мають кредитний рейтинг ААА, це означає, що ці кошти будуть до 2 відсотки, можливо навіть нижче. Тобто набагато нижче, ніж уряд буде зараз запозичувати, враховуючи ситуацію, яка склалась на ринках капіталу та на внутрішньому ринку. Тому для нас це абсолютно вигідна історія", - сказав міністр

Проте для того, щоб продовжувати отримувати підтримку з боку іноземних партнерів під пільгові відсотки українській владі необхідно прискорюватися у темпі проведення структурних реформ не лише на словах.

Вікно можливостей

Західний світ готовий підтримувати Україну і нарощувати свою підтримку, проте при цьому від нас вимагається посилити реформи.

За словами впливового експерта, колишнього заступника Держсекретаря США Роберта Зелика, щоб здобути перевагу у боротьбі з Росією США мають запропонувати Україні масштабну допомогу, але за умови, якщо українці об'єднаються, а влада прискориться у проведенні реформ.

"Якось мірою, це буде свого роду "План Маршалла", бо "План Маршалла" був створений для того, щоб об'єднати Європу, економічно і політично, щоб вистояти перед радянською загрозою. То ж це те місце, де США могли б взяти на себе ініціативу і отримати перевагу, фокусуючись на тому, щоб Україна як незалежна нація вижила", - зазначив він.

Зелик також наголосив на важливості здійснення усього можливого, щоб Україна зберегла свою незалежність і демократію, і закликав США розширити економічну допомогу Україні на додаток до військової.

"Як ви бачите, зараз багато російських зусиль спрямовані на те, щоб підірвати політичну та економічну систему України, вони намагаються тиснути, вони близькі до вторгнення, ви бачите кібератаки. Думаю, одна з речей, яких бракує в американській стратегії, це шляхи, де ми могли б отримати перевагу, зосереджуючись на економічній та політичній силі України", - підкреслив він.

Своєю чергою, за словами головного редактора Business News Europe Бена Аріса, успішна Україна стала би великим політичним головним болем для Кремля і очевидно значно вплинула б на внутрішню політичну ситуацію у Росії.

"Тому я завжди підтримував "План Маршалла" для України з боку ЄС, як найкращий шлях до змін у Росії", - зазначив він.

На думку Аріса, процвітаюча Україна є найкращим заходом протидії Володимиру Путіну.

"Якщо ми серйозні, то це має бути "План Маршалла". "Північний потік-2" становить прекрасну нагоду: відмовтесь від транзиту газу. Заваліть Україну значними коштами на відновлювальні джерела енергії та зробіть її провідним виробником водню у Європі. Вона може використати для цього наявні труби", - підкреслив Аріс.

Україна зараз знаходиться у дуже складній ситуації, яка вимагає консолідації сил як внутрішніх, так і зовнішніх. Західний цивілізований світ демонструє готовність підтримувати Україну, надаючи так необхідну нам військову і фінансову підтримку.

Своєю чергою, наша держава має продемонструвати готовність активно проводити реформи, щоб максимально швидко стати частиною цивілізованого світу – в економічному, технологічному та військовому плані.

Богдан Слуцький