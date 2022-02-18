Геополітична ситуація та ескалація бойових дій на Донбасі залишаються головними драйверами ринку.

Курс гривні в п'ятницю, 18 лютого, стабілізувався поблизу позначки 28,34 грн/дол. і в разі відсутності негативних новин найближчим часом може стабілізуватися в межах 28-28, 5 грн/дол.

Про це повідомив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"Висока волатильність на ринку збережеться наступного тижня. З урахуванням того, що нерезиденти орієнтуються на заяви західної преси, можуть перейти до агресивних продажів, і курс повернеться до позначки 29 гривень за долар. Однак у разі відсутності негативних новин, курс може стабілізуватися в межах 28-28,5 гривень за долар", - сказав експерт.

За його словами, геополітична ситуація і ескалація бойових дій на Донбасі залишаються головними драйверами ринку. Україна і представники НАТО не фіксують відведення російських військ, західні партнери продовжують наполягати на високих ризиках ескалації. Саме на цей фон реагують нерезиденти, які під впливом емоцій активізують вихід з українських активів. Зокрема, портфель ОВДП нерезидентів з початку лютого знизився на 4,7 млрд грн, а з початку року – на 15,8 млрд грн.

"Українці більш спокійні, оскільки відстежити і наздогнати події й курсові коливання на ринку проблематично. Більш того, більшість, піддавшись паніці, вже реалізували частину покупок і залишаються у валюті. Інші ж компанії, побоюючись ескалації, згортають інвестиційну діяльність. Національний банк України намагається згладжувати ринкові рухи за допомогою інтервенцій і викупу валюти в період різкого зміцнення", - говорить Шевчишин.

Експерт зазначає, що ситуація із закупівлею енергоносіїв поки не робить сильного впливу на ринок. При цьому підтримку надає тепла погода, яка знижує витрати енергоресурсів.

"Найближчим часом очікуємо торги гривні в діапазоні 28,3-28,55 грн/дол. Перед вихідними, враховуючи новини, а також беручи до уваги вихідний день у США в понеділок, учасники ринку постараються провести всі заплановані операції, а нерезиденти - закрити ще порцію позицій. Геополітичні ризики зберігаються, як і небезпека ескалації військових дій на Донбасі", - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на п'ятницю, 18 лютого, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 21 копійку порівняно з попереднім показником.

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