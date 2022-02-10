Передбачається, що ці кошти допоможуть у термомодернізації шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпеченні вуличного освітлення.

Світовий банк надасть Україні 300 мільйонів доларів кредиту на проведення термомодернізації в містах.

Про це під час зустрічі домовились міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

"Сьогодні ми обговорюємо старт нового проекту - 300 мільйонів доларів буде виділено на проведення енергоефективних заходів в Україні. Завдяки цьому міста зможуть отримати більше ресурсів на термомодернізацію шкіл, садочків, систем теплопостачання, а також забезпечення вуличного освітлення", - стверджує міністр Олексій Чернишов.

Зазначається, що станом на кінець 2021 року спільні проекти Мінрегіону та Світового банку дали можливість скоротити споживання природного газу більш ніж на 27 мільйонів кубометрів, викиди вуглекислого газу (CO2) - на понад 45 тисяч тонн на рік, а також заощадити понад 26 гігаватів енергії.

За словами регіонального директора Світового банку у справах країн Східної Європи, технічні процеси з підготовки до реалізації нового проекту банку з муніципальної енергоефективності у тісній співпраці з Мінрегіоном мають завершитися наприкінці весни 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2021 року під час щорічного послання у залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році розпочнеться масштабна програма "Велика термомодернізація", що має дозволити застрахуватись від подальшого росту цін на енергоносії.

Згодом глава Міністерства економіки Юлія Свириденко повідомляла, що Україна планує отримати кредит у 300 мільйонів євро від Світового банку на реалізацію цієї програми для термомодернізації багатоповерхових будинків, шкіл, садочків і лікарень.

Також у грудні рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні 300 мільйонів євро на відновлення економіки.

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