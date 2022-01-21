Джастін Трюдо заявив, що Канада шукає інші способи підтримати Київ на тлі поглиблення кризи з Росією.

Канада запропонувала Україні позику на суму до 120 мільйонів канадських доларів (95,6 млн доларів США) і шукає інші способи підтримати Київ на тлі поглиблення кризи з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо, пише Reuters.

"Росія хоче дестабілізувати Україну, в тому числі економічно. Ця позика допоможе підтримати економічну стійкість України. (Це) є однією з головних речей, яких український уряд просить від Канади", - сказав Трюдо.

Він також засудив дії Росії з нарощування військ біля українського кордону.

"Будь-яке переміщення російських військ в Україну буде абсолютно неприйнятно і зустрінеться з чіткою відповіддю міжнародного співтовариства", - зазначив Трюдо.

За його словами, Оттава "також вивчає інші варіанти надання фінансової та іншої підтримки", сказав Трюдо.

При цьому він обійшов стороною питання про те, чи надішле Канада зброю Україні.

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Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський привітав рішення Канади про виділення фінансової допомоги.

"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні", - написав він у Twitter.

Президент наголосив, що сильна Україна є запорукою безпеки Європи.

"Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння. За її словами, відповідне рішення буде прийнято своєчасно.

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