Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 мільярди дол. для стабілізації фінансової системи.

З української економіки виведено 12,5 млрд доларів через тривожну інформацію, яка пов'язана з можливою зовнішньою загрозою з боку Російської Федерації.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

"Після початку іншого інформаційного простору 12,5 мільярдів вивели грошей з України. Наша держава не може сама справитися з такими викликами. З держрезервів ми стабілізуємо нашу національну валюту, тому це дуже дорого коштує для України, ця трішки невиважена інформаційна політика", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна планує отримати кредитів на щонайменше 3 млрд дол. для стабілізації фінансової системи.

Зокрема, 24 січня стало відомо про виділення Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро.