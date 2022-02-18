Середня ціна по країні бензину А-95 зросла на 87 копійок - до 35,02 грн/л.

За тиждень (11-18 лютого) середні роздрібні ціни на дизель і бензин в українських мережах АЗС зросли на 76-90 копійок.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Середня ціна по країні бензину А - 92 зросла на 90 коп./л і склала 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 87 коп./л - до 35,02 грн/л, а дизельне паливо - на 76 коп./л, до 34,18 грн/л.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови Уряду про граничну торговельну націнку.

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Повідомляється, що на WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 подорожчали на 1- 0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини подорожчали на 0,90 грн/л: бензин А-92 - до 35,29 грн/л, бензин А-95 - до 35,89 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л.

Паливо в мережі SOCAR подорожчало на 0,77-1,00 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – всього 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 32,95 грн/л, А - 95 - до 33,95 грн/л і ДП - до 33,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 33 грн/л, на "п'ятірку" і дизпаливо - до 34,00 і 33,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango і Marshal підняли вартість всіх видів палива на 0,50-1,14 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,11-1,20 грн/л.

Імпорт бензину в Україну:

У 2021 році в Україну імпортовано 8 тис. тонн бензину А-98, з них 7,5 тис. тонн з Литви.

З 7 лютого 2022 року Білорусь заблокувала поставки А-98 з Литви в Україну через територію Білорусі залізничним транспортом.

Експерти вважають, що припинення поставок литовських нафтопродуктів в Україну в стратегічному плані посилить високу залежність від імпорту нафтопродуктів з Росії та Білорусі.

У 2021 році на імпорт з Литви припало 9% поставок дизпалива - 690 тис. тонн, 11% бензину - 265 тис. тонн.