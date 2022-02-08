Міністерство економіки та фінансів Франції надає уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро на конкретні проекти розвитку.

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проекти розвитку, наголосив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Шурми.

"Сьогодні Президент Франції оголосив нову додаткову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 млрд євро від Європейського Союзу сьогодні французька сторона ще виділить 1,2 млрд євро програмного фінансування", - пояснив Шурма.

За його словами, Міністерство економіки та фінансів Франції надає уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії Україна зможе на пільгових умовах отримати кредити у французьких банках.

Як зазначив Шурма, ці кошти можуть бути використані на конкретні погоджені з французькою стороною проекти розвитку.

"Напрямки, на які можуть бути використані і кошти, будуть додатково погоджені з французкою стороною, і передбачатимуть залучення французьких постачальників та з французьких підрядників", - зазначив він.

Окремо від цим цих коштів вже підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів від компанії Alstom на суму 900 млн євро, також постачання пожежно-рятувальної техніки і будівництво патрульних катерів для ДСНС, на що передбачене окреме фінансування, значив Шурма.

Читайте такожЗеленський розповів, про що говорив із МакрономЯк повідомляв УНІАН, 24 січня Європейська комісія оголосила про започаткування нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Відповідна допомога буде розділена на два транші по 600 млн євро.

Сьогодні у Києві відбулась зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона. Після зустрічі під час спільної прес-конференції Зеленський подякував Макрону за виділення Україні допомоги у 1,2 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: