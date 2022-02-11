24 листопада 2021 року МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.

Вперше в історії України у нашої країни є шанс виконати всі вимоги МВФ і отримати відразу два транші.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Моя позиція полягає в тому, що в України є всі шанси в цьому році отримати два транші ($2,2 млрд), виконавши вперше в історії нашої держави програму МВФ повністю", - заявив Гетманцев.

Разом з тим він зазначив, що поки не бачить передумов планувати наступні транші.

"Щодо наступної програми я не бачу в цьому році якихось великих викликів, щоб ми стрімголов пірнали в нову програму з МВФ", - зазначив Гетманцев.

За його словами, скоріш за все Україні доведеться взяти ще один транш МВФ, однак, він сподівається, що це буде остання програма.

"Я не бачу у 2022 році, як, до речі, і міністр фінансів Марченко, ризиків невиплати обов'язкових платежів за державним боргом. У нас також є гарне перевиконання державного бюджету (на 9 млрд у січні). Сподіваюся, що так буде й надалі. При цьому я думаю, що ми будемо змушені взяти ще одну програму МВФ, але ми маємо зробити так, щоб це була остання програма. Щоб далі ми працювали самостійно", - заявив Гетманцев.

Stand-by для України: