Вперше в історії України у нашої країни є шанс виконати всі вимоги МВФ і отримати відразу два транші.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Моя позиція полягає в тому, що в України є всі шанси в цьому році отримати два транші ($2,2 млрд), виконавши вперше в історії нашої держави програму МВФ повністю", - заявив Гетманцев.
Разом з тим він зазначив, що поки не бачить передумов планувати наступні транші.
"Щодо наступної програми я не бачу в цьому році якихось великих викликів, щоб ми стрімголов пірнали в нову програму з МВФ", - зазначив Гетманцев.
За його словами, скоріш за все Україні доведеться взяти ще один транш МВФ, однак, він сподівається, що це буде остання програма.
"Я не бачу у 2022 році, як, до речі, і міністр фінансів Марченко, ризиків невиплати обов'язкових платежів за державним боргом. У нас також є гарне перевиконання державного бюджету (на 9 млрд у січні). Сподіваюся, що так буде й надалі. При цьому я думаю, що ми будемо змушені взяти ще одну програму МВФ, але ми маємо зробити так, щоб це була остання програма. Щоб далі ми працювали самостійно", - заявив Гетманцев.
Stand-by для України:
- 9 червня 2020 року Рада директорів МВФ ухвалила 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.
- 12 червня Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 2,1 млрд доларів. За планом другий транш мав становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.
- На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Робота місії завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.
- На повторній місії в жовтні МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми фінансування stand-by.
- 24 листопада 2021 року МВФ оприлюднив новий меморандум з Україною за програмою stand-by.
- 24 листопада 2021 року Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі майже 700 млн дол.