Уряд США запропонував Україні кредитні гарантії, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі можливої загрози з боку Російської Федерації.

Уряд США запропонував Україні суверенні кредитні гарантії на суму до мільярда доларів, щоб допомогти зміцнити її економіку на тлі можливої загрози з боку Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, розміщеної на сайті Державного департаменту.

"Позика допоможе підтримати українську програму економічних реформ і постійну співпрацю з Міжнародним валютним фондом, а також сприятиме економічній стабільності, зростанню та процвітанню українського народу", - зазначив Блінкен.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за фінансову підтримку в 1 млрд доларів. "Стратегічне партнерство в дії! Вдячні США за надання суттєвої фінансової підтримки в розмірі 1 млрд доларів та доступні для проектів в Україні 3 млрд доларів", - написав президент у Twitter.

Зеленський також подякував президенту США Джозефу Байдену "за швидке рішення та конкретні результати" після їхньої розмови.

Нагадаємо, у 2016 році український уряд підписав угоду зі США про надання нашій країні кредитних гарантій обсягом 1 млрд дол. у рамках домовленостей між вищим керівництвом обох країн.

Тоді це вже була третя угода на таку суму, підписана між двома країнами від травня 2014 року. Дві попередні угоди, укладені зі США у 2014 і 2015 роках, дозволили Україні залучити два мільярди доларів на зовнішніх ринках за рекордно низькими ставками.

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