Банк у своїй звітності підтверджує, що депозитні кошти компаній сім'ї не списані з рахунків, заявив адвокат Ігоря Суркіса.

Річна фінансова звітність групи "Приватбанк", що опублікована на офіційному сайті організації та датована 2020 роком, підтверджує наявність коштів компаній родини Суркісів на рахунках в Приватбанку, які нібито раніше були списані в рамках процедури bail-in.

Про це повідомив УНІАН адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

"Станом на 31 грудня 2020 року до строкових депозитів юридичних осіб включено близько 8,1 млрд грн коштів клієнтів кіпрської філії "Приватбанку", які були предметом конвертації в капітал при націоналізації 2016 року, тобто, були предметом списання. Вказані кошти не було перераховано філією банку через заборону Центрального банку Кіпру на проведення філією міжбанківських розрахунків із банком та через судові позови, відкриті щодо цих коштів", – процитував документ Алексєєв.

За словами адвоката, сам "Приватбанк" у своїй звітності підтверджує, що депозитні кошти компаній не списані з рахунків.

"Окремі представники і Приватбанку, і їхні юридичні радники заявляють, що кошти вкладників на Кіпрі були списані в капітал банку, тобто таких коштів зараз взагалі не існує. Є голослівні заяви – а є факти. Ці факти можуть комусь не подобатися – але вони абсолютно чітко спростовують хибність і помилковість заяв представників як Приватбанку, так і їхніх юридичних радників. Дивує тільки те, що на офіційному сайті вони публікують правдиві дані, а в промовах лунають зовсім інші заяви. Проте я довіряю офіційній звітності Приватбанку більше ніж суперечливим заявам деяких співробітників цієї установи", – наголосив Ігор Алексєєв.

"В усій цій історії мене, відверто кажучи, дивує позиція Приватбанку. Я реально не розумію, на що розраховують представники цієї фінустанови. Адже очевидно, що кошти доведеться повертати. Інше питання – скільки. З кожним днем ця сума зростає і буде зростати. Тому мені здається, що нарешті в цьому питанні потрібно поставити крапку", – резюмує адвокат.

Автор: Григорій Бондар