Протягом року один пункт обміну повинен буде заплатити до держбюджету не менше 234 тисяч гривень.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект, який зобов'яже обмінники сплачувати фіксовану суму авансового внеску з податку на прибуток підприємств (№7655).

Як повідомив перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 247 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, кожен пункт обміну готівкової валюти щомісяця повинен буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі трьох мінімальних зарплат, що зараз становить 19,5 тис.грн. Таким чином за рік один пункт обміну повинен буде заплатити до держбюджету не менше 234 тисяч гривень.

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Війна і посилення вимог до обмінників:

29 липня 2022 року Нацбанк заборонив обмінникам розміщувати дані про курси валют на вулицях.

Інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися населенню в стандартизованому вигляді в чітко визначеному форматі - копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют. Ця інформація буде розміщуватися виключно в касах установ та їх структурних підрозділів

2 серпня 2022 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила про те, що необхідність посилення вимог до обмінників, в тому числі заборона розміщення курсів валют на вуличних табло, викликана їх спекуляціями щодо обмінного курсу.

За словами Рожкової, перевірки показали, що часто небанківські фінансові установи здійснюють фактичний продаж валют за курсом, який відрізняється від розміщеного на табло.

11 серпня 2022 року в парламенті заявили, що планують зобов'язати обмінники платити податок на прибуток авансом.

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